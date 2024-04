Prove tecniche d’estate a Riccione

Le spiagge sono state affollate per tutto il weekend: ombrelloni aperti, lettini stesi al sole, le prime gare di racchettoni sulla sabbia e qualche bagno in mare, i primi costumi da bagno sfoggiati sotto il sole caldo di una Riccione tutta da godersi, sullo sfondo di un mare invitante. La cartolina di Riccione in primavera strizza l’occhio così alla prossima stagione, fa assaggiare ai cittadini e ai turisti il sapore dell’estate che sta per arrivare.