“Psicologo di quartiere”: a Riccione apre il nuovo servizio gratuito per il benessere della comunità

Sarà attivo per la prima volta a Riccione il servizio dedicato all’ascolto e al supporto psicologico, un nuovo spazio aperto a tutti per dare una risposta ai bisogni e ai disagi dei cittadini. Da giovedì 30 gennaio anche a Riccione sarà operativo il servizio di ascolto psicologico gratuito denominato “Psicologo di quartiere”.

Il servizio, fortemente voluto dalla sindaca Daniela Angelini, presidente del Comitato del Distretto socio-sanitario di Riccione, rappresenta un importante passo avanti verso il supporto e il benessere dei cittadini. Lo sportello che sarà avviato a Riccione andrà ad affiancarsi agli altri sei già attivi e dislocati nel territorio distrettuale: Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, San Clemente e San Giovanni in Marignano.

Un servizio accessibile a tutti

Il nuovo sportello di Riccione sarà attivo presso la sede distaccata dei Servizi alla persona in viale Bergamo 2 e sarà aperto per tre ore settimanali, grazie all’impegno di due psicologhe esperte. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti nei comuni del Distretto socio-sanitario di Riccione, offrendo un’opportunità di ascolto e supporto a chiunque possa trovarsi in difficoltà. Lo sportello di Riccione sarà aperto il giovedì mattina, dalle 8:30 alle 11:30.

Il progetto è stato approvato dal Comitato di Distretto e finanziato nell’ambito del Programma Attuativo 2024 dei Piani di Zona per la salute e il benessere sociale del Distretto di Riccione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare le dottoresse Daniela Calasso (334 705 2222) e Federica Mei (333 998 0722) oppure scrivere a psicologodiquartiere@ marignano.net

Un luogo di ascolto e sostegno e un servizio integrato per il benessere dei cittadini

Gli sportelli “Psicologo di quartiere” nascono per rispondere ai bisogni e ai disagi dei cittadini che vivono in un contesto sociale sempre più complesso, caratterizzato da fragilità economiche e sociali che colpiscono in particolar modo le fasce più vulnerabili. L’obiettivo principale è quello di prevenire il sorgere di situazioni di marginalità ed emergenza sociale, offrendo uno spazio di ascolto dove ogni cittadino possa trovare supporto per le proprie difficoltà, siano esse legate alla famiglia, all’educazione dei bambini, alle dipendenze o al sostegno psicologico di adolescenti e giovani.

Lo “Psicologo di quartiere” non solo fornisce ascolto e supporto, ma funge anche da guida per indirizzare i cittadini verso le figure competenti del servizio socio-sanitario territoriale. Questo approccio integrato permette di lavorare in sinergia con assistenti sociali, sanitari e altri professionisti, creando un sistema di supporto completo per affrontare le diverse problematiche.

“In un momento in cui il supporto psicologico è più che mai necessario, l’apertura dello sportello psicologico di quartiere rappresenta un importante passo avanti per la comunità di Riccione, garantendo un ascolto attento, gratuito e professionale a chiunque ne abbia bisogno” ha commentato la sindaca Daniela Angelini.

Orari di apertura degli altri sportelli del Distretto

Gli sportelli “Psicologo di quartiere” sono aperti il martedì mattina, dalle 9:30 alle 12:30, a Misano Adriatico presso la Palazzina Bianchini in viale Repubblica 124 e al pomeriggio, dalle 15 alle 18, a San Giovanni in Marignano presso la galleria Marignano ufficio sportelli in viale Veneto 15.

Nella giornata del mercoledì, a settimane alterne, lo sportello è aperto dalle 9:30 alle 12:30 a Coriano presso la sede comunale in piazza Mazzini 15 e a Morciano di Romagna presso la sede comunale di piazza del Popolo 1.

A Cattolica lo “Psicologo di quartiere” è attivo il venerdì, dalle 9 alle 12, presso il Centro distrettuale per le famiglie in piazza Repubblica 16 mentre a San Clemente, in via Matteotti, è operativo sabato mattina dalle 8:30 alle 11:30.

Comune di Riccione