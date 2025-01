Punto di riferimento per giovani studenti e lavoratori di Cesena e dell’Altosavio |L’Informagiovani cambia nome e diventa ‘Orientagiovani’

Nuovi orari e modalità di fruizione, oltre a ulteriori servizi sempre più vicini alle esigenze degli utenti

Da sabato 1° febbraio lo storico sportello ‘Informagiovani’ cambia nome e diventa ‘Orientagiovani’, conservando l’offerta di servizi già noti alla cittadinanza e ai giovani e proponendo un ventaglio di nuove proposte tese a rispondere ai nuovi bisogni dell’ampia platea di utenti residenti a Cesena e in Vallata.

“In un mondo iperconnesso in cui ogni giorno viviamo immersi nelle informazioni – commenta l’Assessora alle Politiche giovanili Giorgia Macrelli – quello che serve è proprio un servizio che aiuti a orientarsi, abituarsi alla scelta e faccia da punto di connessione con tutte le opportunità che offre il nostro territorio. L’Informagiovani, nato a Cesena insieme all’insediamento dell’Università ormai 35 anni fa, deve necessariamente fare i conti con l’evoluzione del contesto sociale e culturale in cui opera. Questo nuovo assetto – prosegue l’Assessora – mette in campo risorse e strumenti che le giovani e i giovani possono raccogliere e comporre anche in autonomia, a seconda dei proprio obiettivi, o della fase di vita in cui si trovano: oltre che al lavoro, l’Orientagiovani è anche orientamento alla città, alla partecipazione civica, alle opportunità culturali, formative, europee e di volontariato. Come Amministrazione, in linea con la visione regionale, abbiamo voluto ampliare la concezione del servizio per renderlo più vicino ai bisogni e ai desideri di chi sta iniziando a costruire o ripensando la propria strada”.

Nato nel 1989 come Informagiovani del Comune di Cesena, e dal 2017 presente anche a Bagno di Romagna per un’offerta più capillare sul territorio montano, rappresenta un punto di riferimento per i giovani del territorio. Con la nuova veste di ‘Orientagiovani’ su entrambe le sedi di Cesena e Bagno di Romagna, questo presidio – la cui gestione è affidata a Techne Scarl, l’agenzia pubblica per la formazione – continuerà a rispondere alle esigenze delle persone, in un mondo che vede crescere la complessità ad ogni latitudine.

Orientagiovani, oltre a promuovere alcuni nuovi servizi, riflette soprattutto un approccio più orientato al supporto, personalizzato e flessibile, accompagnando i giovani in tutte le fasi del loro percorso di crescita e realizzazione. In particolare, per essere accessibile più agevolmente, sono stati ridefiniti orari e giornate di apertura del servizio, nonché gli strumenti di contatto e comunicazione, dall’opportunità di prenotare gli appuntamenti online, con uno strumento semplice e intuitivo accessibile dal sito web, fino al rinnovo dell’immagine con una nuova veste grafica e cromatica.

Saranno inoltre adottati orari più flessibili che includono la pausa pranzo, per andare incontro ai giovani studenti e lavoratori, nonché incrementate le consulenze online per offrire la stessa qualità del servizio da qualsiasi postazione si acceda.

Queste strategie saranno inoltre rafforzate da un lavoro di rete consolidato da nuove collaborazioni con enti, associazioni, quartieri, con lo scopo di introdurre questo servizio nelle quotidianità e nei diversi contesti in cui vivono, studiano e lavorano le persone. Saranno quindi proposte nuove attività di animazione, confronto tra pari, networking, sviluppo di progetti comuni agli attori territoriali quali il Campus di Cesena, Il Centro per l’Impiego e le Agenzie per il lavoro, oltre altre a nuovi contatti con il mondo economico-produttivo e associativo.

Tra le azioni previste: incontri di orientamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con la proposta di Sportelli di consulenza on demand. Saranno inoltre incentivati i percorsi di orientamento alle competenze digitali per affrontare il processo di transizione che investe ogni settore economico e organizzazione. Viene infine confermato il supporto al Progetto “Estate Attivi”, una delle esperienze più attrattive per i giovani del territorio, che negli anni non ha mai smesso di crescere e, solo nel 2024, ha coinvolto oltre 500 ragazze e ragazzi.

I nuovi orari del servizio, la cui sede è in corso Cavour 146 a Cesena e in via Cavour 38/40 a Bagno di Romagna, sono i seguenti: a Cesena il martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 16:30 e il mercoledì dalle 15:00 alle 18:00, mentre a Bagno di Romagna il lunedì dalle 16:30 alle 19:00 (in ufficio) e mercoledì dalle 8:30 alle 12:00 (a distanza). Per informazioni e appuntamenti rivolgersi a Cesena (0547 20554 – 335 138 3921 orientagiovani@comune.cesena.fc.it) e a Bagno di Romagna (0543 917 167 – 329 153 6366 orientagiovani@comune.bagnodiromagna.it). Sul sito web www.orientagiovanicesena.it da febbraio sarà inoltre possibile prenotare online il servizio richiesto.

Cesena, 30 gennaio 2025