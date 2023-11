Qualificazioni Euro 2024: San Marino fa visita al Kazakistan nella penultima partita del girone

La squadra allenata da Fabrizio Costantini ha perso tutte le partite ed è chiaramente già fuori da ogni discorso di qualificazione, ma vorrà affrontare gli ultimi impegni al massimo

Siamo arrivati alle fasi finali delle qualificazioni agli Europei del 2024 e nel gruppo H è ancora tutto aperto per le prime due posizioni. Le due partite in programma saranno decisive in tal senso, ma certamente non per San Marino. La squadra guidata dal commissario tecnico Fabrizio Costantini ha perso tutte le partite ed è a quota 0 punti nel girone, non essendo effettivamente all’altezza delle altre selezioni. Venerdì alle ore 16 San Marino andrà ad Astana per affrontare il Kazakistan nella penultima partita.

Il successo dei padroni di casa è considerato quasi scontato dagli esperti, anche se nel calcio tutto è possibile. L’incontro è analizzato nel dettaglio da Sportytrader, dove si possono anche consultare quotidianamente le quote delle partite di calcio del giorno. Le chance di San Marino sono davvero poche, ma intanto nell’ultimo match è arrivato il primo gol, siglato contro una nazionale di livello come la Danimarca, per un 1-2 finale che può sicuramente rendere soddisfatta questa squadra. San Marino non ha mai vinto una partita ufficiale e non ha neanche particolari motivazioni in questa sfida, ma sarebbe già un buon obiettivo non permettere agli avversari di vincere in maniera semplice e con tante reti all’attivo.

Il Kazakistan ha invece forti motivazioni perché al momento è al terzo posto con 15 punti e vuole approfittare dello scontro diretto fra Danimarca e Slovenia, entrambe al comando a 19 punti, ma che si ostacoleranno tra loro nel prossimo turno. Davanti ai propri tifosi all’Astana Arena, la selezione allenata dal ct russo Magomed Adiev vorrà sicuramente un risultato positivo contro un avversario decisamente alla portata. Con un successo, infatti, i kazaki possono andare a giocarsi tutto nello scontro diretto finale contro gli sloveni e provare a strappare direttamente il pass per Euro 2024 senza dover affrontare gli eventuali spareggi.

L’arbitro che dirigerà la gara sarà l’austriaco Lechner. Andiamo allora a dare un’occhiata ai precedenti. Le due nazionali si sono affrontate ben tre volte, sempre nelle qualificazioni agli Europei e sempre con il Kazakistan vincitore. Le prime due volte furono nel 2019 e San Marino riuscì a siglare una rete nel match casalingo perso per 1-3, rete siglata da Filippo Berardi. L’ultima volta è stata nel match d’andata lo scorso giugno e i kazaki si imposero agevolmente per 0-3.

Passiamo quindi alle probabili formazioni. Non ci aspettiamo particolari cambi nelle fila sammarinesi, con Costantini che metterà in campo il suo solito 3-5-2. Benedettini tra i pali e terzetto arretrato con Fabbri, Rossi e Cevoli. In mediana inamovibili Battistini e Golinucci, mentre in attacco ci aspettiamo sicuramente dal primo minuto Nanni, affiancato da uno tra Lazzari e Vitaioli, che sono in ballottaggio. San Marino sarà poi impegnata nell’ultima gara delle qualificazioni, che si disputerà lunedì prossimo in casa contro la Finlandia.