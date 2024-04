Quanto guadagnerà Amadeus sul Nove? Sicuramente una cifra a sei zeri, ma scopri quanto!

Amadeus potrebbe essere sul punto di firmare un contratto con il Nove, dopo aver trascorso del tempo alla Rai. Sebbene non abbia ancora formalizzato l’accordo, si stima che guadagnerà circa 15 milioni di euro per un contratto triennale in esclusiva. Questo si traduce in un salario di circa 5 milioni di euro all’anno per condurre vari programmi in Access e Prime time.

Questo non è certo un salario trascurabile, ma considerando le sue capacità dimostrate alla Rai, potrebbe dimostrarsi una scelta redditizia in termini di ascolti e incassi pubblicitari.

Discovery, attualmente il terzo editore italiano per share dopo Rai e Mediaset, ha un vasto portfolio di canali tra cui Nove, Real Time, DMAX, Giallo e altri. Con l’arrivo di Amadeus, potrebbe cercare di competere in modo più aggressivo con i principali player del settore televisivo italiano.