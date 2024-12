Quattro medaglie d’oro al primo Trofeo Rive degli Angeli per il San Marino Team di Canicross

Domenica 22 dicembre, il San Marino Team di Canicross ha partecipato al 1 Trofeo Rive degli Angeli di canicross. Su un percorso di 3,6 km tracciato in mezzo a 90 ettari di vigne e caratterizzato da continui saliscendi, gli atleti hanno dovuto tirar fuori le loro spiccate abilità.Ha dato il via alle danze il binomio formato da Paola Carinato e Arya in Bike. Ad un mese dal grave infortunio, l’atleta sammarinese è salita in Bike e con l’aiuto del team è riuscita ad interpretare al meglio il tracciato di 3,6km. Commossa all’arrivo, Paola si aggiudica il primo posto.

La imita, nella categoria Vet1 canicross, la coppia Denis Cestaro e Bo. Un intesa perfetta abbinata ad un allenamento costante, costruiscono la loro vittoria. E’ la prima, dopo tanti podi al secondo e terzo posto.

Nella categoria Young Girl, Martina Pelliccioni e Kira affrontano il percorso con molta apprensione con l’aiuto della guida Adriano Bernetti nei primi 200m. Medaglia d’oro anche per loro.

Chiudono la rassegna del metallo più pregiato Ruggero e Bo con la guida Denis nella categoria adapted.

“4 medaglie d’oro per 4 binomi in forte crescita. E’ un risultato ottimo per una squadra che si sta meritando rispetto nel circuito italiano delle gare Csen” dichiara soddisfatta la Presidentessa .