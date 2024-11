Quel che il film su Berlinguer non dice … di Sergio Pizzolante

Nanni Moretti ha detto al regista e all’attore del film che se fossero stati contemporanei di Berlinguer lo avrebbero contestato per la scelta del compromesso storico con la DC di Andreotti e Moro.

Dice che chi ha scritto la storia di Berlinguer, trasformandola in film, non conosce la storia.

I punti essenziali di Finetti.

La prima rottura col PCUS non la fa Berlinguer ma Longo, poi, in realtà Berlinguer ricuce accettando, nel 69, di andare a Mosca e di non parlare di Praga.

Poi l’attentato a Berlinguer in Bulgaria.

E’ un falso che sia di matrice sovietica.

Così fosse non lo avrebbero fatto in un paese comunista ma in Italia, dando le responsabilità alla mafia.

E poi, poi Berlinguer andò in vacanza con la famiglia a Mosca, dopo l’attentato.