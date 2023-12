Questa mattina focus sulla sanità alla sala Rossa del Municipio in piazza del Popolo 5. Convegno “Com’è e come sarà la sanità a Pesaro nei prossimi anni?”

“Com’è e come sarà la sanità a Pesaro nei prossimi anni?”. L’appuntamento è fissato per sabato 16 dicembre, a partire dalle 9:30, presso la sala Rossa del Municipio in piazza del Popolo 5. L’evento, aperto al pubblico, promette di essere un’occasione di riflessione e dibattito sull’attuale stato e sul futuro della sanità nella città di Pesaro.

L’incontro inizierà con la registrazione dei partecipanti, seguita da un intervento introduttivo di Maria Rosa Conti, assessora alla Sostenibilità e alla Coesione, che avrà anche il ruolo di moderatrice. Tra i relatori spiccano figure di primo piano nel settore sanitario: Giuseppina Catalano, fondatrice del reparto di Oncologia a Pesaro, e Chiara De Angelis, esperta in medicina generale. Queste professioniste condivideranno la loro esperienza e visione, offrendo prospettive preziose sui servizi sanitari locali e sulle strategie future.

L’evento si concluderà alle 12:30, offrendo ai partecipanti tre ore di discussione approfondita e di scambio di idee