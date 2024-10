Raccolta funghi con prudenza. I consigli dei carabinieri

Grizzana Morandi (BO): I Carabinieri della Stazione di Grizzana Morandi e Monzuno (BO) hanno partecipato alle ricerche di un anziano che si era perso nel bosco. È successo nel pomeriggio del 10 ottobre 2024, quando l’anziano ha chiamato i soccorsi dicendo di essersi smarrito durante la raccolta dei funghi e di non essere in grado di ritrovare il sentiero che lo avrebbe riportato all’auto. A quel punto, i Carabinieri, approfittando dell’orario diurno, hanno accelerato le ricerche, telefonando al soggetto per farsi trasmettere la posizione e poco dopo, grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino, è stato possibile rintracciare il malcapitato. Identificato dai Carabinieri in un italiano sulla settantina, l’uomo, fortunatamente illeso, ha ringraziato le Istituzioni che sono intervenute immediatamente nelle operazioni di ricerca e soccorso ed è tornato a casa.

Di seguito si segnalano i consigli dell’Arma dei Carabinieri per aiutare gli appassionati di escursioni e di raccolta funghi, considerato che l’attività, laddove è consentita, è esercitata generalmente in alta quota. L’Arma dei Carabinieri, attraverso la capillare presenza sul territorio, dispone presso i Comandi Stazione dislocati al di sopra di 1000 m. s.l.m. di personale specializzato nel soccorso in montagna.

ESCURSIONI IN MONTAGNA E COMPORTAMENTO IN ALTA QUOTA: I CONSIGLI DELL’ARMA DEI CARABINIERI: https://www.carabinieri.it/in- vostro-aiuto/consigli/in-vacan za/in-montagna

Comando Provinciale Carabinieri Bologna