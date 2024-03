Raffica di furti in appartamento a Cesena

Recentemente si sono verificati nuovi blitz da parte dei ladri d’appartamento nella città di Cesena. Due notti fa, una banda si è spostata dalla periferia del quartiere Olresavio fino al quartiere Dismano, in particolare nella zona di Pievesestina. Questi ladri agiscono principalmente quando i proprietari non sono presenti in casa.

Le dinamiche sono simili a quelle osservate in altri casi recenti e in altre parti della periferia cesenate. I ladri cercano bici costose e attrezzature per il giardinaggio nei garage, cantine e attrezzaie. All’interno delle abitazioni, invece, cercano materiali facilmente ricettabili come oro e contanti.

Sono state segnalate numerose denunce di furto alle forze dell’ordine sia durante le due serate precedenti, sia nella mattinata di ieri. È fondamentale sporgere denuncia in questi casi, descrivendo dettagliatamente anche fotograficamente il materiale rubato per facilitare le indagini e il recupero del maltolto.

Le autorità stanno indagando su questi furti e è importante che la comunità rimanga vigile e collabori con le forze dell’ordine per prevenire ulteriori episodi simili.