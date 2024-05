Ragazzino accoltellato sull’autobus mentre va a scuola. 18enne denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi

Castel San Pietro Terme (BO): I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno denunciato un 18enne alla Procura della Repubblica di Bologna per i seguenti reati: lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. I fatti sono accaduti la mattina del 20 aprile 2024 a bordo dell’autobus Linea 247 Imola – Alberino, quando un minorenne che stava andando a scuola è stato sfregiato al volto (a pochi millimetri dall’occhio), da una coltellata che gli ha sferrato un ragazzo più grande che non accettava di essere stato rimproverato dal minorenne che gli aveva detto di non allungare le gambe sui sedili dell’autobus. Nonostante la ferita e il volto insanguinato, il ragazzino è arrivato a scuola, dove è stato soccorso dal bidello e dal dirigente che hanno telefonato ai suoi genitori. Trasportato immediatamente al pronto soccorso, il minorenne è stato medicato dai sanitari e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Le indagini dei Carabinieri hanno portato all’identificazione del presunto responsabile, un giovane 18enne, già gravato da un precedente di polizia per rapina aggravata e lesioni personali in concorso.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna