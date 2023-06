RALLY SAN MARINO 2023. COSA SUCCEDERA’?

Il 51° San Marino Rally si avvicina e le iscrizioni continuano ad arrivare per questa gara emozionante che segna l’inizio della stagione del CIAR Sparco sulla superficie sterrata. La gara include anche il Campionato Italiano Rally Terra, il CIAR Junior e il FIA Rally Star Training Season. Ci saranno percorsi più brevi per il Tricolore Terra Storico e per la gara CRZ.

La competizione inizia il venerdì 16 giugno alle ore 16:15 con la prova speciale n. 1 “San Marino – Power Stage”, che verrà trasmessa in diretta televisiva. Il giorno successivo, ci saranno altre otto prove speciali per il CIAR Sparco, il CIRT, il CIAR Junior e il FIA Rally Star Training Season, mentre saranno previsti sei tratti cronometrati per il CIRTS e la Coppa Rally di Zona.

Ecco una descrizione dettagliata delle prove speciali del 51° San Marino Rally:

– SPS 1 SAN MARINO – POWER STAGE: È una prova speciale di 2,25 km interamente situata nella Repubblica di San Marino. Inizia nella zona industriale di Ca’ Chiavello e presenta un tracciato pianeggiante e veloce. Dopo un breve tratto su asfalto, la prova passa su terreno sterrato attraverso un ponte senza sponde e offre una vista scenografica del monte Titano. La prova si conclude a Montegiardino.

– PS 2/5 TERRA DI SAN MARINO: Questa prova speciale di 4,94 km segue i primi due chilometri della “San Marino Power Stage”. Inizia a Carigo ed è interamente situata nella Repubblica di San Marino. La prova include una spettacolare discesa in un canalone consigliata per gli spettatori. La parte centrale della prova prevede inversioni su asfalto nella zona industriale di Faetano, mentre la parte finale è pianeggiante con un altro attraversamento di un ponte senza sponde.

– PS 3/6/8 TORRENTE APSA – PIEVE DI CAGNA: Questa prova speciale di 8,16 km è completamente nuova. Parte da Pieve di Cagna e segue il percorso del fiume Apsa. Il tracciato è principalmente pianeggiante e offre un buon fondo stradale largo e veloce, intervallato da curve a 90°. Tra i punti spettacolari si trova il bivio Cerqueto Bono, con una stretta curva a sinistra su un ponte e una successiva curva a destra, seguite da un dosso. La prova si conclude a Peglio.

– PS 4/7/9 LUNANO: Questa è la prova speciale più lunga del San Marino Rally 2023, con una lunghezza di 12,68 km. Inizia a Lunano e i primi tre chilometri sono un classico del percorso utilizzato in edizioni precedenti del rally. La prova presenta salite e discese, con tratti veloci e tecnici. Verso metà percorso, si inserisce un nuovo tratto più stretto e tecnico con fondale ghiaioso. Nel finale, la prova offre una discesa spettacolare