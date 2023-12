Rapida fuga di due minorenni su scooter rubato: Agente ferito in inseguimento a Savignano

Domenica pomeriggio, verso le 16, una squadra della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha intercettato, a Savignano sul Rubicone in via Emilia est, un ciclomotore Aprilia Scarabeo occupato da due ragazzi. Nonostante l’ordine di fermarsi, i due hanno invece deciso di scappare. Da qui è iniziato un inseguimento durato alcuni minuti, nel corso del quale i due conducenti del ciclomotore hanno compiuto manovre molto pericolose, come percorrere strade contromano e attraversare incroci ad alta velocità senza rispettare le norme stradali, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri automobilisti. Infine, hanno imboccato una strada secondaria ad una velocità eccessiva, causando la loro caduta.

Successivamente, l’inseguimento è continuato a piedi fino a quando gli agenti sono riusciti finalmente a raggiungere e bloccare i fuggitivi, i quali si sono poi rivelati due ragazzi di quattordici anni residenti nella zona. È stato accertato che il ciclomotore su cui stavano fuggendo era stato rubato due giorni prima ad una ragazza di Longiano. Durante l’azione, un agente della polizia locale ha riportato un infortunio al ginocchio che richiederà 25 giorni di prognosi. I due minorenni sono stati portati in ufficio e riconsegnati ai genitori, mentre sono stati denunciati per concorso in ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.