Rapina in stazione a Cesena: Due arresti dopo l’aggressione a un quindicenne

Martedì mattina a Cesena, un quindicenne è stato vittima di una rapina nei pressi della stazione, proprio mentre tornava a casa da scuola. Due individui hanno preso di mira il giovane, attirandosi la sua attenzione grazie alla catenina dorata che indossava. Con un comportamento aggressivo, hanno chiesto al ragazzo se la collana fosse d’oro, costringendolo a ritirarsi e a proteggere il gioiello.

In un attimo, uno dei rapinatori ha afferrato il braccio della vittima, immobilizzandolo, mentre l’altro ha strappato la collanina dal collo. Dopo il furto, i due si sono dati alla fuga in direzione di Corso Cavour. Il ragazzo, spaventato ma reattivo, ha contattato subito il 112, attivando l’intervento della Polizia di Stato.

Grazie alla prontezza della squadra Volante, gli agenti sono riusciti a intercettare i responsabili nel giro di pochi minuti, mentre tentavano di nascondersi dietro alcune auto parcheggiate. Durante la perquisizione, uno dei ladri è stato trovato in possesso della collanina rubata, nascosta nella tasca del giubbotto.

Entrambi i rapinatori, di origine straniera e con precedenti penali per reati simili, sono stati arrestati e portati in carcere in attesa di convalida. Nel corso dell’udienza successiva, il giudice ha convalidato l’arresto, imponendo la custodia cautelare in carcere per uno dei due e gli arresti domiciliari per l’altro.