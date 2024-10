Rapinatore deruba ladra su un bus a Milano, arrestati entrambi

Ha rapinato una donna su un mezzo pubblico ma a sua insaputa si trattava di una ricercata, così, all’arrivo della Polizia, entrambi sono stati arrestati.

E’ accaduto a Milano, su un bus della linea 70 che stava percorrendo via Pellegrino Rossi, nella periferia Nord del capoluogo.

I passeggeri, che hanno assistito alla scena, hanno subito dato l’allarme e il mezzo è rimasto fermo.

Sul posto sono velocemente giunte le pattuglie in moto della Polizia di Stato, le ‘Nibbio’, che hanno bloccato il presunto rapinatore, un 18enne egiziano con precedenti e irregolare. Il giovane aveva strappato una catenina dal collo di una 29enne. Al momento dell’identificazione per la riconsegna della catenina, però, anche lei è risultata con precedenti, e per di più ricercata per un’ordinanza di custodia cautelare per un furto da 100mila euro in un appartamento a Monza.

Così, alla fine, entrambi sono finiti nel carcere milanese di San Vittore in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Ansa