Ravenna. Anziano annega la moglie e confessa al 118: la drammatica vicenda familiare che ha scosso la comunità

Un pensionato di 78 anni, Enzo Giardi, ha ucciso la moglie Piera Ebe Bertini, gravemente malata di Alzheimer, annegandola nella vasca da bagno. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 13 in un noto quartiere residenziale della città, in via Borgo San Rocco.

Giardi, ex dipendente di banca, ha contattato il 118 pochi minuti dopo il tragico evento, ammettendo la sua responsabilità con la frase: “Ho ucciso mia moglie”. Secondo quanto ricostruito, il gesto estremo sarebbe stato alimentato dalla preoccupazione per il prossimo ricovero della donna in una clinica specializzata, previsto per poche ore dopo.

I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente sul luogo del delitto, con i soccorritori che hanno trovato Giardi in attesa. L’uomo ha raccontato senza esitazioni i dettagli dell’accaduto, e intorno alle 16.30 è stato arrestato. L’autopsia condotta sul corpo della vittima ha confermato la causa della morte per annegamento. Giardi ora si trova ad affrontare accuse di omicidio pluriaggravato, accentuate dal legame coniugale e dalla vulnerabilità della vittima.