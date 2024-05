Ravenna. Auto perde il controllo e si ribalta sulla linea ferroviaria: grave una giovane donna ricoverata al Bufalini di Cesena

Grave incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 16 a Ravenna. Ad essere coinvolta una giovane donna che è stata ricoverata in condizioni gravi all’ospedale Bufalini di Cesena. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma sembra che la Fiat Punto guidata dalla donna abbia improvvisamente sbandato verso destra in modo autonomo, causando un violento impatto e finendo sulla tratta ferroviaria parallela alla strada. Il veicolo stava viaggiando da Ravenna verso Porto Corsini lungo via Baiona, quando l’incidente si è verificato all’altezza del civico 160. Si ritiene che la vettura abbia abbattuto un albero e si sia poi ribaltata più volte sulla linea ferroviaria. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere ai soccorsi di intervenire e assistere la donna, che sembra essere stata colta da un malore. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con l’ambulanza e successivamente con l’elimedica che ha trasportato la donna a Cesena. Sono stati mobilitati anche i Vigili del Fuoco di Ravenna e la Polizia Municipale per effettuare i rilievi necessari.