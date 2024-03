Ravenna. Bomba rinvenuta in mare a Punta Marina nell’area del rigassificatore

In mare al largo di Punta Marina è stata trovata una bomba, un proiettile di artiglieria di fabbricazione italiana di 20 centimetri. La bomba è stata rimossa dai militari del Comsubin per permettere la continuazione dei lavori per il rigassificatore e trasferita in un luogo sicuro. Verrà fatta brillare in mare lunedì 18 marzo dai palombari del Comsubin. Le operazioni di bonifica subacquea sono state coordinate dalla Prefettura di Ravenna e hanno permesso la pronta ripresa dei lavori per la realizzazione dell’impianto di rigassificazione. Il Prefetto ha ringraziato i militari e la Capitaneria di Porto per la loro tempestività ed efficacia nell’intervento.