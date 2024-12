Ravenna. Controlli anti-degrado parcheggio antistante asilo nido lovatelli

Ravenna, 18 dicembre 2024. La Polizia Locale di Ravenna, nel contesto delle attività di prevenzione e contrasto di situazioni di degrado, ed a seguito di varie segnalazioni pervenute, ha effettuato un controllo nel parcheggio di via Severini dinanzi all’asilo nido Lovatelli .

Il controllo ha permesso di accertare la presenza di due persone straniere non in regola con il titolo di soggiorno, accampate all’interno di una roulotte. I due soggetti sono stati accompagnati presso il Comando di Polizia Locale per l’identificazione e l’avvio delle procedure di espulsione. Il veicolo è stato rimosso, sottoposto a sequestro in vista della demolizione e l’area bonificata.