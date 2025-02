Ravenna. Controlli della Polizia Locale per prevenire degrado e spaccio in zona stazione

SANZIONI PER OLTRE 1.700 EURO PER UBRIACHEZZA E CONSUMO DI ALCOLICI E DROGA. SEQUESTRATI TRE SPINELLI E SEGNALATI AL PREFETTO TRE MINORENNI QUALI ASSUNTORI DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

Ravenna, 12 febbraio 2025. 21 persone controllate (18 delle quali, straniere), 10 sanzioni comminate, in un caso è stato impartito l’“Ordine di allontanamento”, una denuncia per inottemperanza al DASPO del Questore. Sono questi i risultati del servizio straordinario svolto dalla Polizia locale di Ravenna nell’area dei Giardini Speyer e zone limitrofe, martedì 11 febbraio in orario serale. Tra i controllati anche tre minorenni, due donne italiane e uno straniero, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, sorpresi mentre fumavano uno spinello nei pressi del Liceo Classico e in viale Farini. Il ragazzo, in particolare, già noto alle Forze dell’ordine, è stato poi affidato ad un operatore della struttura presso la quale è alloggiato. Tutti sono stati sanzionati ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana e segnalati al Prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Altri 6 soggetti (di nazionalità marocchina, algerina, ungherese e tunisina) sono stati sanzionati ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana, per consumo di bevande alcoliche. In un caso, in Piazza Anita Garibaldi, è stata contestata anche l’ubriachezza molesta con contestuale ordine di allontanamento a carico del trasgressore. Un cittadino senegalese, inottemperante al Daspo del Questore, è stato denunciato.

Nel corso di analoghi controlli, nel passato mese di gennaio, sono state 50 le pattuglie impiegate per il presidio del cosiddetto “Quartiere Isola San Giovanni”, che hanno permesso di identificare 127 persone (114 delle quali, straniere) e di accertare, complessivamente, 61 violazioni (12 delle quali di natura penale, per reati che spaziano dallo spaccio al soggiorno illegale sul territorio, dall’inottemperanza all’ordine di espulsione all’evasione e alla rissa).

Tra i principali illeciti amministrativi contestati, 23 riguardano il consumo di bevande alcoliche in area interdetta, 6 sono riferibili all’ubriachezza manifesta, altrettanti al consumo di sostanze stupefacenti e 4 sono inerenti alla normativa sui monopattini; altre irregolarità rilevate, attengono: disturbo alla quiete pubblica, atti contrari alla pubblica decenza, violazione all’ordine di allontanamento, attività assimilabile al campeggio. 9 sono le persone alle quali è stato impartito l’ordine di allontanamento e 6 quelle segnalate alla Prefettura per consumo personale di droga.