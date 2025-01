Ravenna. Controlli della Polizia Locale per prevenire degrado e spaccio in zona stazione

SANZIONI PER OLTRE 1.700 EURO PER UBRIACHEZZA E CONSUMO DI ALCOLICI E DROGA. SEQUESTRATI DUE SPINELLI E SEGNALATI DUE TOSSICODIPENDENTI AL PREFETTO.

Su 21 persone controllate, 10 sono state multate e in 2 casi è stato impartito l’“Ordine di allontanamento”. Sono questi i risultati del servizio straordinario svolto dalla Polizia locale di Ravenna nell’area dei Giardini Speyer e zone limitrofe, in orario serale. Tra i destinatari dei controlli è stato trovato anche un minore, di 17 anni, sorpreso mentre fumava uno spinello nei pressi del Liceo Classico. Il ragazzo, straniero, regolare sul territorio, è risultato essere gravato da numerosi precedenti di polizia nonché destinatario del divieto di accedere in luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (DASPO). Conclusi gli accertamenti, il giovane è stato affidato ad un operatore della struttura presso la quale è alloggiato.

Altri 6 soggetti (di nazionalità senegalese, algerina, russa, ungherese ed italiana) sono stati sanzionati ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana, per consumo di bevande alcoliche che erano state travasate in contenitori di bevande analcoliche per tentare di eludere il controllo. In 2 casi è scattata la segnalazione amministrativa in Prefettura, quali assuntori di sostanze stupefacenti, a carico di cittadini stranieri (uno dei quali il suddetto minorenne), ulteriormente sanzionati anche ai sensi del Regolamento. In via Carducci e Piazza Anita Garibaldi, veniva inoltre contestata l’“ubriachezza manifesta” a 2 persone, un uomo italiano e una donna straniera, intenti, anch’essi, a bere alcolici in violazione alla normativa.

Il servizio, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e a scongiurare situazioni di degrado, potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica, proseguirà nelle prossime settimane.