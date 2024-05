Una donna di origine straniera è stata raggiunta verso le 19 di ieri da almeno due colpi di arma da fuoco, perlopiù alle braccia, mentre si trovava nella zona della cava ‘Manzona Vecchia’ alle porte di Ravenna.

Ora è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118.

Nella stessa area il 30 dicembre del 2015 fu ucciso un metronotte: delitto tuttora irrisolto.

Ansa