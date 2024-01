Ravenna. Effetto Fleximan: tranciato un autovelox ad Osteria

Abbattuto un autovelox a Osteria in Via Dismano, dopo l’episodio di ieri di un sostenitore di Fleximan che aveva appeso un cartello a favore del provvedimento in via Bellucci a Ravenna. Nella notte, grazie all’utilizzo di un flessibile, l’anonimo sabotatore ha tranciato il palo di ferro dell’autovelox. Un episodio che si aggiunge ad altri simili che dilagano in Veneto ma anche nel territorio romagnolo. Al km 6.500 di Via Dismano vige il limite dei 70 km/h. In seguito all’atto vandalico, un tecnico ha provveduto alla rimozione del materiale.