Ravenna. Eugenio Fusignani: “Auguri alla dottoressa Mirella Falconi”

Nel complimentarmi per la sua elezione, desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro alla dottoressa Mirella Falconi, nuova Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Conoscendone le doti e le capacità, sono certo che saprà portare avanti con impegno e visione il ruolo centrale che la Fondazione ha per la nostra comunità.

Raccoglie un testimone importante, che fu prima di Lanfranco Gualtieri e poi di Ernesto Alfieri, al quale va il mio sentito ringraziamento per il grande lavoro svolto in questi anni.

Sotto la sua guida, la Fondazione ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale di Ravenna, sostenendo progetti di grande valore e lasciando un segno tangibile, come l’inaugurazione del Museo Byron e del Risorgimento, che arricchisce ulteriormente il panorama culturale della nostra città.

Sono certo che, anche con la Presidenza di Mirella Falconi, la Fondazione continuerà ad essere un partner imprescindibile per la Fondazione Ravenna Risorgimento e, soprattutto, un importante punto di riferimento per le istituzioni locali e culturali, rafforzando il ruolo di Ravenna come capitale di cultura e storia, nel segno dei suoi monumenti UNESCO con i loro unici tesori musivi .

Eugenio Fusignani

(Presidente Fondazione Ravenna Risorgimento)