Ravenna. Feriti fuori da un locale durante una rissa: 7 giovani denunciati, 3 sono minorenni

Il 31 marzo scorso, due giovani sono stati aggrediti da un gruppo di coetanei dopo una lite scoppiata fuori da una discoteca di Godo. Dopo essere stati contattati al 112, i Carabinieri sono intervenuti e hanno avviato le indagini. Grazie ai video delle telecamere di sorveglianza e alle prove testimoniali, sono stati identificati 7 giovani, di cui tre minorenni, come responsabili della rissa. Sono stati deferiti in stato di libertà per rissa, lesioni aggravate e minaccia aggravata, mentre proseguono le indagini per identificare eventuali altri coinvolti.