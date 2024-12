Ravenna. Fiori in memoria di Alessandro Bianchi: un gesto d’amore che sfida la cattiveria

Viale Alberti torna a fiorire in memoria di Alessandro Bianchi, il giovane di 18 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale il 17 agosto 2023. I fiori, simboli di affetto e amicizia, sono stati riposizionati al luogo dell’incidente dopo che i precedenti omaggi erano stati rimossi senza spiegazione. Questo è il terzo episodio del genere, come denuncia la madre, Claudia, che ha deciso di rispondere con determinazione.

In un gesto di comunità, gli amici di Alessandro hanno raccolto oltre 90 fiori da posizionare nuovamente nel punto in cui il ragazzo ha perso la vita. Claudia ha voluto esprimere la propria gratitudine, sottolineando il forte legame che Alessandro aveva con le persone a lui care. Oltre ai fiori, sono stati aggiunti anche un adesivo e uno specchietto della moto, simboli tangibili del ricordo di un ragazzo descritto come solare e generoso.

Per contrastare ulteriori atti di vandalismo, Claudia ha affisso un cartello indirizzato a chi rimuove i fiori. Il messaggio, carico di emozione, invita al rispetto e alla riflessione: «Per rispetto ad Ale. Per rispetto a me, al mio dolore di mamma. […] Se invece non c’entri nulla, lasciaci qui il nostro ricordo».

Claudia ha dichiarato di essere pronta a riposizionare i fiori ogni volta che verranno portati via, ribadendo che il ricordo di Alessandro vivrà sempre nei cuori dei suoi cari.