Ravenna. Furto in abitazione, arrestati tre cittadini stranieri. Per loro emesso dal Questore un Foglio di Via Obbligatorio

Tre cittadini stranieri sono stati arrestati dalla Polizia di Stato della Questura di Ravenna per furto in abitazione. Dopo una segnalazione da parte di un cittadino che ha visto due persone rubare generi alimentari dalla propria casa, gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato i ladri. Inoltre, i tre uomini sono stati accusati anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il Tribunale di Ravenna ha convalidato gli arresti e ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza per i tre. Il Questore di Ravenna ha emesso un Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno a Ravenna per tre anni per i tre cittadini stranieri.