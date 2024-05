Ravenna. Grave incidente stradale, tre veicoli coinvolti e due feriti

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Ravenna. Intorno alle 15, per cause ancora da accertare, un sinistro che ha coinvolto tre veicoli si è verificato nel tratto in curva in direzione viale Randi-viale Europa. Uno dei veicoli è uscito dalla sede stradale finendo in un fosso. Due persone sono rimaste intrappolate all’interno delle proprie auto e l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato necessario. La Polizia Locale ha provveduto alla chiusura della strada per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto anche personale sanitario del 118 per prestare assistenza ai feriti.