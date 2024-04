Ravenna. Guardia di Finanza: sequestrate sigarette di contrabbando, sanzione di oltre 85 mila euro ai responsabili

Il 2° Nucleo Operativo del Gruppo di Ravenna, insieme ai funzionari ADM dell’Ufficio di Ravenna, ha intensificato la sorveglianza per contrastare il traffico illecito nelle aree portuali, effettuando un ulteriore sequestro di tabacchi esteri non dichiarati. Durante un controllo doganale, quattro persone hanno consegnato volontariamente una grande quantità di sigarette straniere, oltre a quelle trovate nei loro bagagli, per un totale di 831 pacchetti. Ai responsabili è stata comminata una sanzione di oltre 85 mila euro per contrabbando di tabacchi esteri. Queste attività dimostrano l’impegno della polizia economica finanziaria nel contrastare le frodi fiscali e proteggere l’integrità dei bilanci pubblici e degli operatori autorizzati nella vendita di tabacchi.