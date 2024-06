Ravenna. Il negozio è un bazar ma il proprietario spaccia anche cocaina. Arrestato 47enne magrebino a Lido Adriano

Un 47enne di origini magrebine residente a Lido Adriano non si limitava a vendere souvenirs, bevande e articoli da mare nel suo negozio. Sabato sera è stato arrestato dai carabinieri dopo che durante una perquisizione è stata trovata e sequestrata della cocaina, già pronta per lo spaccio. Il blitz è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, dopo una serie di appostamenti che hanno portato i militari a entrare nel suo negozio e trovare la droga. Durante l’operazione, l’uomo ha tentato di disfarsi della droga e ha reagito violentemente, causando lesioni a uno dei carabinieri. Inoltre è stata trovata una somma di euro 40, frutto dell’attività di spaccio. L’uomo è stato posto ai domiciliari e il Giudice del Tribunale di Ravenna ha deciso di mantenere la misura in attesa del giudizio.