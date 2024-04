Il sindacato “Studenti Indipendenti Giurisprudenza” ha denunciato casi di molestie di genere nei pressi dell’Università di Ravenna. Sono stati avviati degli interrogativi sulla sicurezza del campus e sono stati inviati questionari alla comunità studentesca per raccogliere esperienze e proposte per contrastare la violenza di genere. Si crede che la violenza non sia un caso isolato, ma una condizione strutturale da affrontare con nuovi strumenti di sensibilizzazione.