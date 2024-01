Ravenna. Interrogatorio in ospedale a Cesena per la donna che si è lanciata nel vuoto uccidendo la figlia

Il pm Stefano Stargiotti è giunto all’ospedale di Cesena insieme al dirigente Claudio Cagnini della Squadra Mobile di Ravenna. Il sostituto procuratore si è recato al reparto di Rianimazione T3 del Bufalini per interrogare Giulia Lavatura Truninger. La 41enne è coinvolta in un drammatico incidente in cui si è lanciata nel vuoto dal nono piano insieme alla figlia Wendy, la quale ha perso la vita. Anche il cane è morto nell’incidente, lasciando il marito nel profondo sgomento e disperazione. Dopo un intervento alle vertebre, Giulia Lavatura Truninger è stata ricoverata, con una prognosi di 40 giorni.