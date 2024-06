Ravenna. Ladri di monete e merendine al Pala Costa durante il fine settimana

Questa mattina gli addetti alle pulizie al Pala Costa di Ravenna, in piazza Caduti del Lavoro, all’inizio del loro turno hanno trovato la porta d’ingresso della palestra sfondata da ignoti durante il fine settimana, permettendo loro di entrare nella struttura. I malviventi si sono concentrati soprattutto sui distributori di bevande e alimenti presenti nel corridoio d’ingresso, rompendo il vetro e forzando la cassetta per rubare le monete all’interno delle macchinette, oltre che per prendere merendine. Dopo il furto, i ladri sono fuggiti con il bottino. Questa mattina, una volante della Polizia di Stato è intervenuta sul luogo per valutare i danni subiti dalla struttura.