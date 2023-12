Ravenna, lavoratore nero nei servizi assistenziali e percettore del reddito di cittadinanza: multato con 8mila euro

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna ha riscontrato l’occupazione di una persona senza contratto di lavoro in una struttura di servizi socio-assistenziali a Ravenna. Il lavoratore aveva percepito somme a titolo di Reddito di Cittadinanza senza comunicare il rapporto di lavoro all’INPS, come richiede la legge. Pertanto, il trasgressore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e è stata inviata una segnalazione all’INPS per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Inoltre, sono state contestate al datore di lavoro violazioni in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, per le quali sono state comminate sanzioni di circa 8.000 euro.