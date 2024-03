Ravenna. Prestazione sessuale “gratis”, scatta la lite tra un giovane e un 51enne. L’intervento dei carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna domenica scorsa sono intervenuti in via Pallavicini a seguito di una violenta lite tra un 24enne e un 51enne. Il giovane, con violenza e minacce, aveva tentato di estorcere denaro al più anziano. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno fatto non poca fatica a separare i due e il 24enne, visibilmente alterato per l’assunzione di sostanze stupefacenti, ha reagito aggressivamente, arrivando a brandire un coltello da cucina. Fortunatamente è stato immobilizzato con l’uso del taser e poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e tentata estorsione, trattenuto nella camera di sicurezza del Comando Provinciale.

Secondo quanto emerso dall’indagine dei Carabinieri, la lite pare essere scaturita da un mancato pagamento per una prestazione sessuale pattuita tra i due.

Nel pomeriggio del 4 marzo si è svolto il giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Ravenna, dove il giovane è stato sottoposto all’obbligo di firma presso un Comando dell’Arma e al divieto di avvicinamento alla parte offesa.