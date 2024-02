Ravenna. Problemi di sicurezza nella sede della facoltà di Giurisprudenza. La segnalazione degli studenti

In una nota odierna gli Studenti indipendenti di giurisprudenza dell’università di Ravenna segnalano un grave problema alla struttura della loro sede di studio.

«Lo scorso giovedì», affermano, «a causa di pericolo crollo del soffitto al secondo piano della sede della facoltà di giurisprudenza a Ravenna, in Via Oberdan 1, le lezioni in quelle aule di quella giornata sono state annullate ed è stato interdetto l’accesso al piano»

«È una situazione gravissima: la sicurezza di studentesse e studenti deve essere messa al primo posto», dichiara Arianna Castronovo, rappresentante degli studenti del sindacato studentesco SIG, «peraltro già prima gli spazi risultavano limitati a fronte del numero di iscritti. Molte sono ora le incertezze sulle lezioni, ad oggi sono state spostate in edifici diversi durante le varie giornate, anche distanti tra loro: una soluzione che non giova agli studenti che sono per lo più pendolari. È necessario aprire al più presto un tavolo di confronto con i rappresentanti degli studenti non solo per la programmazione della settimana ma anche per individuare soluzioni di lungo periodo».