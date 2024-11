Ravenna: Restituiti 40.000 Euro a un’anziana vittima di truffa online

Nel pomeriggio del 18 novembre 2024, la Polizia di Stato di Ravenna ha restituito circa 40.000 euro a un’anziana cittadina, vittima di un raggiro online. Questa somma era stata trasferita fraudolentemente in seguito a un messaggio ingannevole ricevuto dalla donna, che la informava del presunto blocco della sua carta di credito.

La truffa è iniziata il 24 aprile 2024, quando l’anziana, spaventata dalla comunicazione ricevuta, si era rivolta agli agenti della Questura per denunciare l’accaduto. In un contesto in cui i truffatori si spacciano per operatori bancari, il malfattore ha istruito la vittima su come procedere per riattivare la carta, inducendola a effettuare un bonifico di 49.850 euro.

Le indagini della Squadra Mobile, dirette dalla Procura di Ravenna, sono state decisive: attraverso un’analisi delle coordinate bancarie del truffatore e l’emissione di un decreto di sequestro, la Polizia è riuscita a bloccare ulteriori movimentazioni sul conto collegato al raggiro. Sebbene il truffatore avesse già prelevato circa 10.000 euro, il recupero di una parte significativa della somma è stato possibile grazie alla rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine.

Nei giorni successivi, ulteriori indagini hanno portato all’identificazione del sospettato, consentendo di reperire prove concrete durante le perquisizioni. Lunedì, infine, gli agenti hanno restituito alla vittima la somma recuperata, sottolineando l’importanza della denuncia tempestiva e della collaborazione tra autorità giudiziarie e forze dell’ordine nel contrasto alle frodi online.