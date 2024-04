L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna ha scoperto falsi attestati di formazione in materia di salute e sicurezza all’interno di un cantiere edile a Ravenna. Gli operai erano stati impiegati senza una formazione adeguata, mettendo a rischio la loro integrità psico-fisica. Il datore di lavoro è stato deferito all’autorità giudiziaria per avere falsamente rappresentato gli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.