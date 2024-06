Furto nella notte alla sede della Sda a Ravenna, in zona Bassette. I ladri hanno forzato una porta laterale per entrare e si sono diretti direttamente alla cassaforte, riuscendo ad aprirla con successo. Secondo le prime stime, il valore dei beni rubati sarebbe significativo. I dipendenti della Sda hanno scoperto il furto al loro arrivo al lavoro stamattina. La polizia scientifica di Ravenna è sul posto per condurre le indagini.