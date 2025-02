Ravenna. Servizio An@grafe e stato civile on-line, dalle 13 di sabato 22 sospensione del funzionamento per aggiornamento informatico

Da lunedì 24 febbraio sarà on line il nuovo applicativo informatico Akropolis demografici. Per consentire il trasferimento di tutti i dati, dalle 13 di sabato 22 febbraio alle 20 di lunedì 24 febbraio, i servizi di An@grafe e stato civile on-line del Comune non saranno consultabili e non si potranno ottenere i consueti servizi in via telematica, ad esempio richiesta di certificati o cambio di residenza. Lunedì 24 febbraio, inoltre, gli sportelli anagrafici in città apriranno al pubblico alle 11. Nel forese l’orario di apertura non subirà variazioni per permettere la regolare erogazione esclusivamente dei servizi legati al Cup.

Per informazioni si può telefonare allo 0544 482482 (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30).