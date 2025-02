Ravenna. Sicurezza. Un problema crescente ed u’amministrazione locale senza programmi e progetti seri.

I troppi accadimenti di violenza inaudita, di personaggi che ormai controllano interi quartieri della città, hanno dei responsabili con scelte politiche, di una maggioranza, a dir poco incomprensibili.

All’Assessore preposto Eugenio Fusignani diciamo solo, che dopo aver sottovalutato la materia, ignorato per anni gli allarmi dei cittadini, proposte e suggerimenti dei Consigli Territoriali, è ora di aprire un tavolo di concertazione con la Prefettura per chiedere l’intervento dell’Esercito con “strade sicure” per garantire quella sicurezza assente da sempre, e non solo ai Giardini Speyer, per un’evidente incapacità di questa Amministrazione di affrontare, con gli strumenti a disposizione, il problema e arginare questo clima violento e di perenne insicurezza. Quella che proponiamo non è una boutade ma una proposta concreta, alla luce della scarsa efficacia degli strumenti di contrasto fino ad oggi adottati. A Ravenna il volontariato è da sempre presente con un contributo importante, sul tema della sicurezza ci sono associazioni e gruppi di vicinato, attenti a segnalare anomalie e/o personaggi pericolosi, un volontariato che consideriamo un valore aggiunto, da valorizzare per continuare a segnalare un problema crescente. Chiediamo da sempre più controlli in città, intensificare la presenza della P.M., attenzionare siti importanti come scuole, bus, stazione e mercati rionali. Non è più tempo di slogan e promesse puntualmente disattese, esiste, purtroppo, il problema sicurezza, una sicurezza assente per l’evidente lassismo di anni di un’Amministrazione locale che ha sempre minimizzato il problema, fino a creare questa situazione pericolosa e di crescente preoccupazione. Siamo sotto attacco. Per evitare l’agonia di una città sempre più in difficoltà e sempre più priva di sicurezza, non bastano più né le promesse di telecamere, né le dichiarate volontà di intensificare i controlli, servono interventi immediati e risolutivi per riportare quella tranquillità perduta. La città merita ordine e sicurezza, i cittadini rispetto.

Nicola Tritto

Segretario Comunale Forza Italia