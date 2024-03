Ravenna. Sorpreso in atteggiamenti violenti nei confronti della ex, nonostante il divieto di avvicinamento. Denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno arrestato un 46enne di Ravenna per aver violato il provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’uomo è stato sorpreso mentre litigava violentemente con la sua ex fidanzata nel Parco 9 Novembre di Ravenna, dopo che un cittadino ha chiamato il 112 per segnalare la situazione. La vittima, una 44enne, aveva già denunciato l’uomo per minacce, lesioni e percosse in passato. Dopo essere stato condotto in caserma, l’uomo è stato rimesso in libertà in attesa di giudizio.