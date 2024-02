Ravenna. Surfista deceduto a Marina Romea, praticava kite surf

Oggi in tarda mattinata a Marina Romea, un surfista è deceduto durante un’uscita con il kite surf. Le cause del tragico evento sono ancora in fase di accertamento, ma sembra che l’uomo sia stato trovato in stato di semi-incoscienza e lontano dalla riva da altri surfisti. È stato necessario un lungo intervento per trasportare il surfista fino al bagnasciuga e chiamare i soccorsi, ma purtroppo i sanitari non sono riusciti a salvarlo.

Il surfista aveva lasciato l’auto vicino al bagno Tarifa prima di affrontare le onde con la sua tavola. Si ipotizza che la causa della sua morte possa essere stata un improvviso malore. La Guardia Costiera sta svolgendo gli opportuni accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La comunità di Marina Romea è profondamente colpita da questa tragica perdita e si stringe attorno alla famiglia e agli amici del surfista scomparso.