Ravenna. Tenta di gettare la compagna dalla finestra, fermato dal padre e arrestato

Un 24enne è stato arrestato dai carabinieri a Brisighella, Ravenna, con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto lo scorso dicembre, quando l’uomo ha tentato di buttare la sua fidanzata dalla finestra dopo una violenta lite. Solo l’intervento provvidenziale del padre ha impedito il peggio. L’indagato ha ammesso parzialmente le sue azioni durante l’interrogatorio, dichiarando di voler curare la sua tossicodipendenza in clinica. Le violenze nei confronti della fidanzata sarebbero cominciate quasi sei anni fa, nel 2018, e hanno portato la coppia a trasferirsi in Spagna. Tuttavia, la situazione si è ulteriormente deteriorata quando sono tornati in Italia, con l’uomo che mostrava un comportamento irascibile probabilmente legato all’uso di droghe. L’arrestato è accusato anche di maltrattamenti in famiglia, lesioni ed estorsione nei confronti del padre. Il giudice ha imposto una serie di restrizioni, compreso il divieto di avvicinamento e comunicazione con la vittima e l’obbligo di dimora in provincia di Ravenna.