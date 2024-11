Ravenna. Tentata rapina all’Ottica Dragoni: uomo arrestato dopo aver strattonato la commessa

RAVENNA – Un tentativo di furto si è trasformato in tentata rapina all’Ottica Dragoni, situata nel centro di Ravenna, tra via Corrado Ricci e piazza dei Caduti. Un uomo di circa cinquant’anni, dopo l’apertura del negozio, ha tentato di uscire con due paia di occhiali senza pagarli. Alla reazione della commessa, che ha cercato di fermarlo, il soggetto ha risposto strattonandola per guadagnare una via di fuga.

Le urla della dipendente hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Una pattuglia, presente nelle vicinanze, è intervenuta prontamente immobilizzando il sospetto, che verrà presumibilmente arrestato per il reato di tentata rapina. Fortunatamente, la commessa non ha subito ferite durante l’incidente.