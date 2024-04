Ravenna. Torna il servizio del Navetto mare gratuito

Anche per la stagione balneare 2024 sono confermate la gratuità del Navetto Mare e dei parcheggi scambiatori a servizio di Marina di Ravenna e Punta Marina. Nella giunta di ieri, martedì 16 aprile, è stato approvato il calendario di svolgimento del servizio.

Linea 60 in azione

La copertura infrasettimanale da lunedì 10 giugno sarà garantita dalla linea 60, che fermerà nel parcheggio scambiatore, da dove la corsa sarà gratuita, e proseguirà verso viale delle Nazioni e fino al traghetto. L’utilizzo della linea 60 in modalità navetto mare permetterà inoltre di aumentare le frequenze dei passaggi.

Per quanto riguarda i fine settimana, si evidenzia in particolare che l’orario della domenica viene prolungato fino a mezzanotte, accogliendo così un’osservazione fatta lo scorso anno, e che nelle serate nelle quali gli stabilimenti balneari possono stare aperti più a lungo, in deroga ai normali orari, viene prolungato anche l’orario del Navetto.

Date e orari

Questo il calendario definito al momento: in aprile giovedì 25 e domenica 28 dalle 10 alle 20, sabato 27 dalle 12 alle 20; in maggio mercoledì 1 dalle 9 alle 22, tutti i sabati dalle 12 alle 2, tutte le domeniche dalle 9 alle 22, venerdì 31 dalle 12 alle 2.

Per quanto riguarda giugno, luglio, la prima e le ultime due settimane di agosto il servizio sarà di norma attivo il venerdì dalle 12 alle 2, il sabato dalle 9 alle 2, la domenica dalle 9 alle 24, con le seguenti eccezioni/aggiunte: sabato 1 giugno dalle 9 alle 4, domenica 2 giugno dalle 9 alle 22, sabato 6 luglio (Notte Rosa) dalle 9 alle 4, lunedì 22 luglio (Fuochi di Sant’Apollinare) dalle 12 alle 2, martedì 23 luglio (Sant’Apollinare) dalle 9 alle 24.

Da lunedì 5 agosto a domenica 18 agosto il Navetto circolerà tutti i giorni: da lunedì 5 a venerdì 9 dalle 12 alle 2, sabato 10 dalle 9 alle 4, da domenica 11 a martedì 13 dalle 9 alle 2, mercoledì 14 dalle 9 alle 4, da giovedì 15 a sabato 17 dalle 9 alle 2, domenica 18 dalle 9 alle 24. In settembre il servizio sarà attivo domenica 1 dalle 9 alle 24 e, nei due fine settimana successivi, il sabato dalle 12 alle 2, la domenica dalle 9 alle 22.