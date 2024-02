Ravenna. Una Fiat 500 come ariete e sfondano la vetrina di un’ottica. Rubati decine di occhiali di valore

Rapina con scasso notturno a Lido Adriano. I malviventi hanno puntato l’Ottica Geremia di Lido Adriano, situata all’interno di un centro commerciale all’incrocio con la via Bonifica. Poco prima delle 4 del mattino, i ladri hanno utilizzato una Fiat 500 appena rubata da un vicino dell’ottica come ariete per sfondare la vetrina. Dopo aver effettuato il colpo e rubato decine di occhiali di valore, i criminali sono fuggiti con un’altra auto, abbandonando la Fiat 500 sul posto. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti la Polizia e i Carabinieri.