Ravenna. Violenta lite finisce a coltellate, ferito un ragazzo

Si è conclusa drammaticamente la serata in discoteca a Godo, con una violenta lite che è culminata in una coltellata, avvenuta durante uno degli eventi organizzati in occasione delle festività pasquali. La discussione, inizialmente iniziata all’interno del locale Onyx, è proseguita all’uscita, coinvolgendo due fazioni rivali. Gli addetti alla sicurezza sono intervenuti per sedare la situazione, ma i toni si sono acuiti una volta fuori dal club, con minacce di vendetta da parte di uno dei gruppi.

Il confronto è proseguito fino alla stazione ferroviaria, dove è avvenuto un nuovo scontro, durante il quale uno dei partecipanti ha estratto un coltello, ferendo gravemente un giovane con diverse coltellate superficiali. Fortunatamente, il ragazzo è stato soccorso tempestivamente dal 118 e i carabinieri di Russi sono stati avvisati della situazione.

Al momento non risultano esserci fermi o arresti, ma le indagini sono in corso per identificare l’aggressore e gli altri componenti del gruppo. È probabile che il ragazzo ferito venga interrogato per fornire informazioni utili all’inchiesta. L’apertura di un fascicolo per lesioni personali sembra inevitabile data la gravità degli eventi.

La situazione rimane ancora incerta, ma è importante che venga fatta luce su quanto accaduto per garantire giustizia per la vittima e evitare che episodi simili si ripetano in futuro.