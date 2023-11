Real Monterotondo-United Riccione 1-5

REAL MONTEROTONDO SCALO (4312):

Simionato; Macri, Albanesi, Meledandri (32’st Manca), Pasqui; Compagnone, Gianni, Malvestuto; Napoleoni (8’st Scaffidi); Cuccioletta (35′ Cantiani), Riosa.

A disp.: Benvenuti, Primasso, Nardoni, Dragotto, Taviani, Capuano.

UNITED RICCIONE (343):

Servalli; Filì (30st Mesisca), Syku, Ndoj; Pichierri, Scalini (1’st Djuric), Tonelli (32’st Pellacani), Ramires; Ferrara (41’st Ventola), Maio, Napolitano (18’st Grancara).

A disp.: Bracaj, Carpentieri, Callegaro, Cottone.

All.: Riolfo

Arbitro: Zangara di Catanzaro

Ammoniti: Scalini, Albanesi, Napoleoni, Malvestuto,

Espulso: Macri per fallo violento

Marcatori: 24′ Napolitano, 29′ Ferrara (rig), 47′ Maio, 3′ st Pichierri, 13’st Tonelli, 24′ Cantiani

MONTEROTONDO SCALO – Partita tesa e nervosa a Monterotondo con lo United Riccione che è bravo a mantenere la calma e a far valere la propria superiorità tecnica e tattica. Al quarto d’ora Maio ha l’occasione per portare in vantaggio i suoi ma davanti al portiere avversario non ha la giusta mira. Al 18′ l’unica occasione dei padroni di casa con Sciluppo che dal limite, sugli sviluppi dio un corner, calcia di potenza ma trova Servalli. Al 24′ la fuga vincente di Napolitano che parte dalla propria metà campo, supera la linea avversaria e solo davanti a Scimionato scarica in porta per il vantaggio. Dopo 5 minuti arriva il raddoppio con Ferrara che dal dischetto realizza il rigore procurato da Filì (cinturato su un corner). Al 35′ la partita del Monterotondo si complica ulteriormente quando Macri sgomita e stende Napolitano beccandosi il rosso. In pieno recupero della prima frazione Maio, sugli sviluppi di un corner conclude il “batti e ribatti” mettendo alle spalle di Scimionato.

La ripresa si apre con il poker biancazzurro. Scambio Pichierri-Ferrara al limite e conclusione vincente del giovane proveniente dalla Juniores che firma la sua prima storica rete in Serie D. Lo 0-5 è di Tonelli che in fuga solitaria scavalca il portiere in uscita con un tocco morbido e preciso.

Al 24′ della ripresa il Monterotondo trova la rete della bandiera con Cantiani che da calcio di punizione trova la traiettoria perfetta e infila all’incrocio dove Servalli non può arrivare.

La trasferta di Monterotondo porta 3 punti e rinnovato entusiasmo. Il Riccione si prepara ora alla sfida contro il Chieti di domenica prossima.