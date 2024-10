Rebecca Aiello e Adriana Poesio brillano a Cesena

Inizia alla grande la nuova stagione della Ginnastica Riccione Academy. Nella prima gara regionale Gold individuale Junior e Senior, svoltasi sabato scorso a Cesena e qualificante per le finali nazionali di dicembre, Rebecca Aiello fa incetta di ori (ben quattro), accompagnati da un argento, e Adriana Poesio conquista due medaglie di bronzo.

Rebecca Aiello, vincitrice lo scorso giugno della Coppa Campioni italiana, nella categoria Junior 3 è prima nella classifica all around (sui quattro attrezzi), al volteggio, alle parallele e al corpo libero. Per la brianzola di origini partenopee classe 2009, trasferitasi lo scorso dicembre nella Perla Verde, anche un argento alla trave.

“È stata una gara interessante per me perché ho portato diversi elementi nuovi – commenta Rebecca, che a fine luglio è entrata nel progetto “Road to Olympic Games” della Federazione Ginnastica d’Italia come ginnasta d’interesse nazionale -. Dovevo provare in gara questi esercizi e all’inizio ero un po’ agitata anche per questo motivo. Poi, quando la gara è iniziata, la tensione è andata via ed è stato tutto diverso. Ero abituata a gareggiare da sola, quindi è stato bello per me gareggiare insieme alla mia compagna di squadra Adriana. Sono molto soddisfatta dei miei esercizi: sono caduta solo alla trave, in entrata, per il resto ho fatto tutto bene, comprese le cose nuove. E questo era l’obiettivo. Sono quindi contenta di come sia andata e di come sia finita”.

In una giornata in cui ha fatto incetta di ori, quali sono stati gli attrezzi che le hanno dato maggiore soddisfazione? “Corpo libero e parallela. Tra i due non riesco a scegliere perché ci sono stati in entrambi lati positivi e alcune imperfezioni, ma sono i due esercizi nei quali ho portato elementi nuovi. E tutti e due sono stati soddisfacenti”.

Adriana Poesio nella categoria Senior 1 è terza nel concorso generale e nel volteggio. “Nell’ultimo periodo ho accusato alcuni problemi che mi hanno impedito di preparare questa gara al cento per cento delle mie possibilità – commenta la capitana della squadra di A1 di Riccione -. È stata quindi per me una gara delicata, condizionata da una forte emozione che mi ha portato a diverse cadute, senza le quali il punteggio sarebbe andato sicuramente meglio. Posso però ritenermi soddisfatta perché adesso mi sento meglio e più forte. L’obiettivo in vista della prossima gara, in calendario a Rimini i primi di novembre, sarà pulire, grazie all’allenamento, tutti gli esercizi per poterli fare in gara nel migliore dei modi”. Ha inserito nuovi elementi? “La parallela è stato l’attrezzo sul quale in passato, per problemi fisici, mi sono potuta allenare meno. In questa gara ho portato per la prima volta una parallela di base con il cambio. Questo mi dà più forza per lavorare meglio su questo attrezzo e mettere in futuro elementi più importanti. Per il resto ho portato gli stessi esercizi che avevo già svolto nelle prove di A1”. Qual è stato l’attrezzo che le ha dato più soddisfazione? “Il volteggio è stato quello nel quale mi sono sentita più tranquilla”. È stato prezioso per lei gareggiare insieme a Rebecca Aiello? “Sì, perché ci sosteniamo e incoraggiamo a vicenda, ed è sempre un supporto in più”.